В Петербурге мужчина выстрелил в лицо женщине из газового пистолета

В Приморском районе Петербурга мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо женщине. Об этом 20 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на правоохранителей.

Мужчина после непродолжительного дорожного конфликта выстрелил в лицо из газового пистолета жене оппонента. Для поимки злоумышленника был введен план «перехват».

В результате был задержан 30-летний неработающий петербуржец. Его задержали и доставили в ближайший отдел полиции.

Пострадавшую госпитализировали. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.