На севере Петербурга полковник полиции стал виновником пьяного ДТП

В Приморском районе Петербурга сотрудник правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения столкнулся попутным автомобилем. Об этом 20 февраля сообщает 78.ru со ссылкой на источник в ГУ МВД.

Авария произошла еще в пятницу на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы около половины седьмого вечера. У дома №16 столкнулись Kia Soul под управлением 45-летнего полковника полиции, начальника кафедры оперативно-разыскной деятельности в ОВД Санкт-Петербургского университета МВД России и Kia Rio с 34-летней женщиной за рулём.

Полицейский в момент ДТП находился не при исполнении. Специальный прибор показал, что водитель в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина с показаниями прибора не согласен.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.