В Петербурге после пожара открыли ТРК «Гранд Каньон»

В Выборгском районе Петербурга после пожара в банном комплексе открыли торговый центр «Гранд Каньон». Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

На проспект Энгельса, после сообщения о возгорании, около 11 часов утра прибыли 17 пожарных расчетов и 70 человек личного состава, которым удалось справиться с огнем менее чем за час.

Во время пожара из торгового центра вывели всех посетителей и сотрудников. Сейчас «Гранд Каньон» работает в обычном режиме и открыт для покупателей.