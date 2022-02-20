В Петербурге задержали убийцу продавщицы секс-шопа

В Невском районе Петербурга, по подозрению в убийстве продавщицы секс-шопа, задержан мужчина. Об этом 20 февраля сообщает «Фонатнка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанным оказался мужчина 30 лет по фамилии Васильев. Ранее он не привлекался уголовной ответсвенности. Подробности уточняются.

Напомним, мужчина ворвался накануне в секс-шоп «Точка любви» на улице Дыбенко и нанес более 10 ножевых ранений продавщице, после чего скрылся с двумя коробками. Женщина скончалась на месте до приезда медиков.