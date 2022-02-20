Во дворе дома на севере Петербурга провалился асфальт

В Приморском районе Петербурга во дворе дома на проспекте Авиаконструкторов провалился асфальт. Об этом сообщает ФАН.

Местные жители выложили в сеть фотографию, на которой видно глубокую яму на асфальтовом покрытии рядом с канализационным люком. Прямо под дорожным покрытием могут проходить коммунальные сети.

Ранее также сообщалось, что в центре Петербурга в результате обрушения ступеней Боткинской больницы пострадал рабочий. Его доставили в больницу с переломом челюсти.