На Васильевском острове столкнулись легковой автомобиль и маршрутка

В Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Об этом 19 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Столкновение произошло вечером на углу Малого проспекта В.О. и Наличной улицы. В сети опубликовали видео, на котором видно, как маршрутка на полной скорости вылетает на перекресток и врезается легковой автомобиль. Очевидцы сообщают, что виновник ДТП даже не пытался сбросить скорость или затормозить.

В результате удара легковушку отшвырнуло на значительное расстояние, в то время как маршрутка развернулась боком на проезжей части.

Информация о пострадавших не поступала.