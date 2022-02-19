В петербургских клиниках не обнаружен барий, из-за которого погибли семь человек

В Петербурге в ходе проверки в медицинских центрах не был найден препарат с барием, из-за которого в консультативно-диагностическом центре №1 погибли семь человек. Об этом 19 февраля сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Комитет по здравоохранению проверил все медицинские учреждения города и установил, что партия сернокислого бария, которая стала причиной смерти пациентов, не использовалась нигде, кроме ГКДЦ №1. Во всех других медицинских учреждениях используется рентгеноконтрастное средство для медицинского применения Бар-ВИПС», — отчитался глава комздрава.