На северо-востоке Петербурге загорелись трамвайные провода

В Красногвардейском районе Петербурга у станции метро «Новочеркасская» загорелись трамвайные провода. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

В сеть попало видео, на котором видно, как над трамваем полыхает огонь. Из-за инцидента электротранспорт встал в пробке на полтора часа.

«Было повреждение контактной сети в 16:03, оперативно на месте работала аварийная бригада. В 17:38 движение трамваев и троллейбусов восстановлено в штатном режиме», — привели подробности представители «Горэлектротранса».