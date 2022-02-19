В Колпино найден мертвым бывший омоновец и полкило гексогена

В Колпинском районе Петербурга в квартире на Заводском проспекте нашли труп бывшего омоновца, а рядом с телом взрывчатые вещества. Об этом 19 февраля сообщает «Фонтанка».

Полицию в минувший четверг вызвали соседи бывшего правоохранителя, почувствовав неприятный запах. Прибывшие на место оперативники вскрыли дверь в квартиру, где обнаружили труп мужчины, пролежавший там неизвестное количество времени.

Также в квартире были обнаружены боеприпасы и даже взрывчатые вещества: огнепроводной шнур, около 200 патронов (от пистолета Макарова, АК-47 и АК-74), а также полкилограмма гексогена в брусках.