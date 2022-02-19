На юге Петербурга неизвестный зарезал продавщицу секс-шопа

В Невском районе Петербурга грабитель ворвался в секс-шоп и нанес продавщице более десяти ножевых ранений. Об этом 19 февраля сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Дыбенко. С места происшествия осталась видеозапись с камеры наблюдения. На ней видно, как мужчина с ножом подходит к сотруднице магазина интимных услуг и требует открыть подсобку. Женщина возразила злоумышленнику и тот ударил ее ножом более 10 раз, после этого схватил несколько коробок и скрылся с места преступления.

Пострадавшая успела набрать номер коллеги, чтобы та вызвала экстренные службы. Не смотря на оперативные действия медиков, женщина скончалась до их приезда.

«Когда наряд ППСП приехал на место происшествия, обнаружил труп с ножевыми ранениями девушки 1988 года рождения, жительницы Саратовской области», — привели подробности сотрудники полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступник объявлен в розыск.