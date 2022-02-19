На севере Петербурга с балкона жилого дома упал человек

В Выборгском районе Петербурга накануне ночью с балкона жилого дома в Толубеевском проезде упал человек. Об этом 19 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой очевидцев.

Местные жители накануне опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» новость о, предположительно, несчастном случае. По словам очевидцев, с балкона одного из жилых домов упал человек.

Подробности инцидента остаются неизвестны, как и информация о состоянии пострадавшего.