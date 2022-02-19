В Пушкине по больнице расхаживал врач с автоматом

В Пушкинском районе Петербурга по коридорам больницы № 38 имени Н. А. Семашко разгуливал врач с автоматом. Об этом 19 февраля сообщает Piter.tv.

Инцидент произошел еще накануне в медицинском учреждении на улице Госпитальной, 7/2. Медик с автоматом напугал медсестру, расхаживая по коридорам с автоматом наперевес. Женщина оперативно сообщила о возникшей ситуации, позвонив на пульт экстренных служб.

Приехавшие на место правоохранители выяснили, что врач хотел похвастаться перед коллегами охолощенным оружием, возвращаясь домой с дачи. Автомат у мужчины был изъят.