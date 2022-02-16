В центре Петербурга из-за схода льда с крыши пострадал мужчина

В Адмиралтейском районе Петербурга мужчина пострадал в результате схода льда с крыши гаража. Происшествие случилось утром во дворе на Измайловском проспекте.

На помощь пострадавшему пришли прохожие, которые оперативно вызвали скорую. По сообщениям очевидцев, к приезду медиков мужчина уже не двигался.

Это происшествие далеко не единственное за последнее время. Из-за неудовлетворительной уборки города от снега и льда, почти ежедневно страдают петербуржцы.

Так, 11 февраля в результате падения льда с крыши дома в Петроградском районе пострадали 2-летний ребенок и его мама. Женщина отделалась легкими ушибами, а ребенка в тяжелом состоянии пришлось экстренно госпитализировать с черепно-мозговой травмой.

Тем временем петербуржцы сетуют, что весенняя погода лучше борется с сугробами на улице, чем коммунальные службы. Губернатор Александр Беглов в конце декабря поручил городским коммунальным службам усилить меры по проведению внутриквартальной уборки, а также тротуаров и крыш от снега и наледи. Однако и спустя два месяца результаты уборки оставляют желать лучшего.