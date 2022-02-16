Таксист помог пенсионеру сохранить 735 тысяч рублей

В Выборгском районе Петербурга водитель такси заподозрил неладное и помог пенсионеру сохранить 735 тысяч рублей. Об этом 16 февраля сообщает «Фонтанка».

Вечером понедельника 49-летний водитель такси приехал на проспект Энгельса. Пассажир не вышел и мужчина позвонил по указанному номеру, по которому ему ответила девушка. Она сказала, что в Мурино требуется доставить только вещи.

Водитель быстро получил пакеты, но он заподозрил неладное, несмотря на то, что данная практика довольно распространена.

По дороге мужчина связался с отделом полиции и отвез им «заказ». В пакетах оказались 735 тысяч рублей, завёрнутые в одежду. Их владельца быстро нашли. Им оказался 84-летний житель дома на Энгельса, который отправил деньги для помощи попавшей в ДТП «внучке». Об этом ему сообщила мошенница, представившаяся следователем.