В центре Петербурга на льду упала беременная женщина

В Адмиралтейском районе Петербурга прямо у женской консультации на неубранном с тротуара льду упала женщина на седьмом месяце беременности. Информация о ее состоянии пока не поступала.

Это уже не первый случай, когда из-за плохой работы коммунальных служб страдает беременная женщина. Так, всего неделю назад у ТЦ «Международной» от падения сосульку пострадала ожидающая ребенка жительница Купчино. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом мягких тканей головы.

Губернатор Александр Беглов уже неоднократно заявлял, что ситуация в городе находится под контролем. Однако ситуация стала улучшаться только с приходом оттепели. При этом обочины дорог все также завалены снегом, а с крыш свисают сосульки, рискующие при плюсовой температуре сорваться на головы петербуржцев в любой момент.