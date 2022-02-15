Пенсионер из Кудрово отдал мошенникам 1,2 млн рублей

Пожилой житель Кудрово купил у мошенников акции на 1,2 миллиона рублей. Об этом 15 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

71-летний пенсионер обратился в отдел полиции с заявлением о мошеннических действиях. Он рассказал, что злоумышленник, который представился сотрудником компании, связался с ним через сайт и предложил приобрести акции на сумму 1 миллион 197 тысяч рублей. Мужчина заподозрил неладное только после того как мошенник сообщил ему о крупном денежном выигрыше, который можно получить после перевода «налога» в размере 14% от выигрышной суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах.