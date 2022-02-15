В центре Петербурга на голову пенсионерки упала глыба льда

В Центральном районе Петербурга на голову пожилой женщине упала глыба льда. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Инцидент произошел накануне вечером у дома №24/1 по Садовой улице. На помощь пострадавшей пришли случайные прохожие и вызвали ей скорую. По словам очевидцев, женщина самостоятельно держалась на ногах, однако на голове у нее была заметна кровь.

«Женщину госпитализировали в Мариинскую больницу. Известно, что данный дом находится в управление ТСЖ. В отношении виновных лиц составят протоколы об административном правонарушении», — привели подробности представители администрации Центрального района.