На Крестовском острове в яхт-клубе загорелся катер

В Петроградском районе Петербурга в яхт-клубе на Крестовском острове загорелся прогулочный катер. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о возгорании у набережной Мартынова, 94 поступило на пульт экстренных служб около половины третьего дня. Оперативно прибывшие на место пожарные приступили к тушению катера, стоящего на территории яхт-клуба «Нева».

«В ремонтируемом катере происходило горение на площади 4 квадратных метра», — рассказали подробности представители ведомства.

Огонь был успешно локализован менее чем за сорок минут силами 17 пожарных. Отмечается, что происшествие обошлось без пострадавших.