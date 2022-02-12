На стройке в Шушарах погиб рабочий

В Пушкинском районе Петербурга на стройке жилого комплекса на голову рабочему упал кирпич. Об этом 12 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На стройке жилого комплекса в Шушарах около одиннадцати часов утра в результате падения кирпича на голову погиб 44-летний рабочий.

Известно, что кирпич выпал из корзины на 15 этаже строящегося здания. В результате полученной травмы уроженец Узбекистана скончался на месте. Также сообщается, что мужчина устроился на работу совсем недавно — 3 февраля.

Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются правоохранителями.