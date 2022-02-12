Здания ЗакСа и Смольного пообещали взорвать противники QR-кодов

В Петербурге противники обязательной вакцинации населения от COVID-19 угрожали взорвать здания ЗакСа и Смольного. Об этом 12 февраля сообщает ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение с требованиями отменить в городе QR-коды поступило на адрес ведомства утром 11 февраля. При невыполнении требований злоумышленники грозили взорвать здания городского парламента и правительства Северной столицы.

В ходе проверки в зданиях Смольного и Мариинского дворца не были обнаружены взрывчатые вещества. Эвакуировать сотрудников госорганов не стали.