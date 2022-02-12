На юге Петербурга воры отобрали у курьера четыре айфона

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчины заказали четыре айфона и отобрали их у курьера. Об этом 12 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Злоумышленники заказали четыре дорогостоящих смартфона на Будапештскую улицу накануне вечером. Приехавший на место 58-летний курьер остался без оплаты за доставку — телефоны мужчины просто отобрали, распылив ему в глаза перцовый баллончик. Общая сумма украденного составила около 600 тысяч рублей.

Сообщается, что грабители были задержаны сотрудниками полиции уже через несколько часов. На Октябрьской набережной остановили 19-летнего парня, а на Железнодорожной улице его 32-летнего сообщника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.