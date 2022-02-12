В центре Петербурга загорелся доходный дом Ниссена

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в доходном доме Ниссена. Об этом 12 февраля сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о возгорании в доме №183 по набережной реки Фонтанки поступило на пульт экстренных служб накануне около одиннадцати часов вечера. Оперативно прибывшие на место 4 пожарных расчета и 17 человек личного состава приступили к тушению пожара в пятикомнатной коммунальной квартире. В одном из помещений горела обстановка общей площадью в 15 квадратных метров. С огнем пожарные справились менее чем за полчаса. Информация о пострадавших не поступала.