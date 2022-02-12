На севере Петербурга в результате пожара погиб мужчина

В Выборгском районе Петербурга в результате пожара на Северном проспекте скончался мужчина. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Сообщение о пожаре на пульт экстренных служб поступило около половины девятого утра. К дому №8/2 по Северному проспекту оперативно прибыли 3 пожарных расчета и 15 человек личного состава.

На месте выяснилось, что в жилой квартире загорелись постельные принадлежности Также на месте был обнаружен мужчина без признаков жизни. Уже к девяти часам пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.