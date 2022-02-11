На севере Петербурга электричка сбила ребенка

На перегоне между Лахтой и Старой Деревней шестилетний ребенок попал под электропоезд. Об этом 11 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Трагедия произошла около 18:00 на перегоне Лахта - Новая деревня. Прибывшие на место медики не успели помочь ребенку, он скончался», — привели подробности произошедшего представители ведомства.

В связи с инцидентом прокуратурой была инициирована проверка. В настоящее время подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.