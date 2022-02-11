В Петербурге несовершеннолетие студенты с ножом ограбили магазин

В Невском районе Петербурга несовершеннолетние студенты морского колледжа ограбили с ножом магазин. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Подростков по «горячим следам» удалось задержать при помощи записей с камер видеонаблюдения и приметной футболки с надписью «Осторожно, ВМФ». Студенты пришли в магазин на проспекте Солидарности и, угрожая ножом охраннику, скрылись с награбленным.

«10 февраля в полицию поступило сообщение от охранника сетевого магазина о том, что четверо злоумышленников угрожали ему ножом, избили, забрали детские товары на сумму три тысячи рублей, после чего скрылись,» — рассказали представители ведомства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.