На Петроградской стороне от падения льда с крыши снова пострадали пешеходы

В Петроградском районе Петербурга в результате падения наледи с крыши пострадали пешеходы. Об этом 11 февраля сообщили представители правоохранительных органов.

Глыба льда свалилась на Большом проспекте П.С. на двухлетнего ребенка и его маму. Женщина получила легкими ушибами, а ребенка в тяжелом состоянии пришлось экстренно госпитализировать с черепно-мозговой травмой.

Напомним, это уже не первый случай падения льда на головы жителей петроградской стороны. Так, 8 февраля на Каменноостровском проспекте с крыши дома №67, в котором располагается подведомственный Комитету по печати Городской центр размещения рекламы, наледь упала на голову женщине.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил коммунальным службам усилить меры по организации внутриквартальной уборки, а также тротуаров и крыш от снега и наледи, однако, и спустя два месяца, результатов горожане не наблюдают. Пока петербуржцы продолжают получать травмы на улице, глава города винит в отсутствии качественной уборки автомобилистов и «полукриминальных структуры».