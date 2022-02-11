В Мурино охранник поймал лжелифтера, укравшего почти 20 мобильных телефонов

Во Всеволожском районе Ленинградской области охранник одного их жилых комплексов на территории Мурино поймал с поличным телефонного вора, прикидывающегося лифтером. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Злоумышленник был задержан охранником в ЖК проспекте Авиаторов Балтики еще 5 февраля. По данным следствия, за два месяца мужчина украл минимум 19 смартфонов притворяясь лифтером. Задержанный просил женщин посветить фонариком, после чего вырывал телефон из рук и скрывался с места преступления.

В настоящее время время правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.