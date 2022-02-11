На севере Петербурга мужчина с ножом требовал от женщины-медика 50 тыс. рублей

В Выборгском районе Петербурга мужчина на автомобиле угрожал женщине-медику ножом и требовал у нее 50 тысяч рублей. Об этом 11 февраля сообщает 78.ru со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел накануне вечером. В полицию обратилась 25-летняя девушка, которая рассказала, что около семи часов вечера ее преследовал на Lada Largus коричневого цвета неизвестный ей мужчина. Угрожая ножом он требовал от медика 50 тысяч рублей.

Испуганная девушка зашла в ТРК «Норд», чтобы якобы снять со счета необходимую сумму и обратилась за помощью к сотрудникам торгового центра.

Подозреваемого задержали в этот же день. Им оказался 43-летний безработный, проживающий в поселке Песочный. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу 24 стульев.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.