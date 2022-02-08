Жители Пушкина из-за аварийной трубы ждали тепла более 14 часов

В Пушкинском районе Петербурга местные жители ждали более 14 часов, когда починят трубу на Павловском шоссе. О завершении ремонтных работ 8 февраля отчитались представители ГУП ТЭК СПб.

Ремонт трубопровода велся у дома №4 на Павловском шоссе. Без отопления оставались 76 жилых домов, 6 детских садов, 5 школ и 11 больниц. Тепло исчезло из домов еще накануне вечером. Жители Пушкина мерзли более 14 часов.

Напомним, 13 января в Кировском районе без тепла остались жители около 250 домов. Там прорвало трубопровод у дома № 9/2 по Дачному проспекту. Справиться с аварией специалисты смогли только спустя сутки.

Отметим, что в ноябре 2022 года губернатор Александр Беглов отчитывался о полной готовности города к отопительному сезону, а также об активных работах по замене износившихся теплосетей. При этом в городе почти ежедневно продолжают протекать аварийные трубы, а петербуржцы сидят без отопления, за которое платят немалые деньги. Кроме того, глава города обещал нарастить темпы замены труб до 350 километров в год, однако спустя два с лишним года на посту губернатора ему это так и не удалось.