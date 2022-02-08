На юге Петербурга под окнами жилого дом нашли тело школьницы

В Кировском районе Петербурга под окнами жилого дома нашли тело школьницы. Об этом 8 февраля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело 12-летней девочки было обнаружено накануне днем под окнами 16-этажного дома на проспекте Маршала Жукова. Сообщается, что семья школьницы считается благополучной. Мать погибшей работает дизайнером-промоутером, а отчим ведущим инженером-энергетиком в НИИ.

Видеозаписи с уличных камер наблюдения с моментом падения отсутствуют. Сотрудники полиции изъяли принадлежащие девочке блокноты с записями, ноутбук, телефон и кроссовок.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.