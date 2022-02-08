Шины автомобилей жителей Мурино порезал неизвестный

Во Всеволожском районе Ленинградской области автомобили жителей Мурино стали жертвой неизвестного вандала. Об этом сообщает ivbg.ru со ссылкой на очевидцев.

О повреждении автомобилей местные жители рассказывают в одном из районных пабликов. Всего муринцы насчитали 10 пострадавших от рук злоумышленника автомобилей. У ТС оказались порезаны шины.

Сегодня ночью, на Охтинской аллее, 14 были порезаны шины порядка 10 автомобилей. Авто были припаркованы на поле, которое успешно раскатали самосвалы и тракторы, свозя туда снег с тротуаров. Также были сформированы кучи снега на парковочных местах, которые до сих пор не убраны. Людям просто некуда поставить автомобиль, — рассказал один из потерпевших автомобилистов.