На севере Петербурга после падения ледяной глыбы погиб дворник

В Выборгском районе Петербурга глыба льда упала с крыши на дворника. Мужчина погиб. Об этом 8 февраля сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла накануне около шести часов вечера у дома №94 по Сампсониевскому проспекту. 29-летний гражданин Узбекистана, работавший в Северной столице дворником, от полученных травм скончался на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Также они изъяли с места происшествия лопату и сумку с личными вещами погибшего.

Это уже далеко не первый случай травмирования горожан падающей с крыш наледью. Ранее от падения льда на Большом проспекте Петроградской стороны пострадал 10-летний мальчик. Ребенка госпитализировали с сильным ушибом правого плеча.

Несмотря на регулярные отчеты об успешной уборке города от снега и льда, губернатор Александр Беглов не может обеспечить безопасность передвижения петербуржцев по городу.