На юге Петербурга беременной женщине на голову упала сосулька

Во Фрунзенском районе Петербурга на голову беременной женщине упала сосулька. Об этом 7 февраля сообщает ФАН.

Происшествие случилось накануне около ТЦ «Международный» на улице Белы Куна. Проходившей мимо женщине, находящейся на седьмом месяце беременности, на голову упала сосулька. На помощь пострадавшей пришли случайные прохожие. Они вызвали карету скорой, которая увезла женщину в ближайшее травматологическое отделение.

У петербурженки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб мягких тканей головы. Потерпевшая находится в удовлетворительном состоянии, после оказания помощи ее отправили домой.