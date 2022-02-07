Минпросвещения инициировало проверку после увольнения петербургской учительницы

Министерство просвещения проведет проверку по факту увольнения учительницы петербургской школы из-за стихов Даниила Хармса. Об этом 7 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать дубину по поводу и без, что мы получим на выходе?» — прокомментировал инцидент глава Минпросвещения.

По мнению Кравцова, учительница должна вернуться в школу, а также призвал административных работников относиться к преподавателям более чутко.