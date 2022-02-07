В петербургском метро заметили женщину в «кошачьей» шубе

В Петербурге пассажиры метро заметили женщину в шубе, сильно напоминающую кошачью. Об этом 7 февраля сообщает издание «Мойка78» со ссылкой на телеграмм-канал «Аварийный Петербург».

О происхождении шубы можно было догадаться по необычному окрасу, который сильно напоминал камышового кота.

«Тем временем в петербургском метро замечена женщина в шубе из котиков», — пишут пользователи сети.

Шуба и правда наводит на мысль об использовании домашних животных в качестве основного материала. Кроме расцветки подозрительно выглядит пояс, который как будто сшит из кошачьих хвостов.