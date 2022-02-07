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На Васильевском острове из-за прорыва трубы пустили в объезд троллейбусы

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© Фото: baltphoto

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Троллейбус №10 будет следовать по улице Нахимова.

В Василеостровском районе Петербурга троллейбусы пустили в объезд в связи с прорывом теплопровода на улице Нахимова. 

«Резервирование теплоснабжения близлежащих домов возможно осуществлять путём замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — рассказали подробности представители ГУП ТЭК. 

Ремонтные работы продлятся до 06:00 утра 8 февраля у дома №14/41 на пересечении улиц Нахимова и Наличной. Троллейбус № 10 будет следовать от Новгородской улицы не по Наличной, а по Нахимова.

Еще один прорыв произошел в Адмиралтейском районе на Дровяной улице. Без отопления на ближайшие сутки остались жильцы более сотни домов. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов несколько раз подчеркивал, что в городе вовсю решается проблема износа теплосетей. Однако количество коммунальных аварий этой зимой говорит об обратном. 

 

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