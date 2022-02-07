На севере Петербурга загорелась ремонтная мастерская

В Выборгском районе Петербурга утром в понедельник произошел пожар в ремонтной мастерской. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Сообщение о возгорании в четырёхэтажном производственном здании на Выборгской набережной, 55/1 поступило на пульт экстренных служб около 9 часов утра.

К моменту прибытия на место пожарных, огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Уже к половине десятого пожару присвоили н повышенный номер сложности 1-БИС.

Возгорание полностью ликвидировали к 10:08 силами 25 спасателей и шести единиц спецтехники.