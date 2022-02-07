Дом на Петроградке затопило после неудачного ремонта труб

В Петроградском районе Петербурга жилой дом на Рыбацкой улице оказался подтоплен после ремонта труб. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Стояк отопления в жилом доме на Рыбацкой улице прорвало после ремонта труб. Горячая вода затопила несколько этажей, в результате чего в некоторых квартирах обвалились потолки и перегорела проводка.

В настоящее время здание непригодно для жизни, в нем также пропало отопление вместе с горячим водоснабжением, которое было перекрыто сотрудниками МЧС. Остальные службы на жалобы жильцов дома не реагируют. Жилконтора разводит руками.

Еще одна коммунальная авария произошла в Пушкинском районе. Там трубу также прорвало после внепланового ремонта. Сотрудники ГУП «ТЭК СПб» заменили на одной из улиц Пушкина 21,2 метра теплосетей, после чего произошел прорыв в доме по соседству, жители которого до этого уже два дня сидели без горячей воды и отопления.

Губернатор Петербурга Александр Беглов несколько раз подчеркивал, что в городе вовсю решается проблема износа теплосетей. Однако количество коммунальных аварий этой зимой говорит само за себя.