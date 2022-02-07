В центре Петербурга обрушилась часть стены в жилом доме

В Адмиралтейском районе Петербурга в одном из жилых домов по Лермонтовскому проспекту произошло частичное обрушение стены. Об этом сообщает 78.ru.

Обрушение произошло вечером 6 февраля в доме №10/53 по Лермонтовскому проспекту. По сообщениям очевидцев, на лестничной площадке провалилась старинная печь.

В настоящее время на месте работают специалисты. О причинах обрушения сообщат после осмотра места коммунального происшествия.