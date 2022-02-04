На Петербургской бирже произошел технический сбой

В пятницу, 4 февраля, работа Санкт-Петербургской биржы была приостановлена в связи с техническим сбоем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

Сбой в работе произошел около 19:00 мск. Представители площадки пообещали в кратчайшие сроки устранить неполадки.

«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — заявили сотрудники биржи.