Петербургская полиция задержала мужчину, укравшего 70 «айфонов»

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже 70 «айфонов» из салона связи в ТЦ «Галерея». Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Кража дорогостоящих смартфонов была совершена еще 24 января, однако установить личность и задержать подозреваемого удалось только сейчас.

"В результате осмотра места происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что двери магазина были не взломаны, а открыты с помощью паролей электронного замка. На причастность к совершению кражи был проверен персонал магазина», — привели подробности происшествия представители ведомства.

Подозреваемым оказался 23-летний житель Башкирии, работавший в этом салоне по ноябрь 2021 года. Часть смартфонов молодой человек продал еще в Петербурге, а оставшиеся увез на родину.

«Ориентировку на подозреваемого петербургские сыщики передали башкирским коллегам. Те задержали злоумышленника 2 февраля в городе Благовещенск вместе с похищенными телефонами. После этого оперативники уголовного розыска доставили подозреваемого в Санкт-Петербург для проведения следственных действий», — рассказали правоохранители.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.