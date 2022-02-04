Число скончавшихся после обследования желудка петербуржцев увеличилось до семи

В Петербурге число умерших после обследования желудка с использованием препарата с барием увеличелось до семи. Об этом 4 февраля сообщает «Лента.ру» со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК России по Петербургу Сергея Капитонова.

Заведующая отделением лучевой диагностики в консультативно-диагностическом центре №1. В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрание меры пресечения.

Следователям удалось выяснить, что причиной отравления 20 человек стал контрафактный препарат с содержанием бария. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).