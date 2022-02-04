На севере Петербурга полиция нашла домашний игорный клуб

В Выборгском районе Петербурга сотрудники экономической полиции нашли домашний игровой клуб. Об этом 4 февраля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Оперативники вынесли из квартиры на проспекте Просвещения 10 моноблоков, ноутбук и мобильный телефон.

В «зале» работал один администратор, который также занимался кассовыми операциями. Кроме того, была задержана хозяйка подпольного клуба — женщина 39 лет снимала данную квартиру специально под заведение.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.