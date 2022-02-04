На юге Петербурга вор прикинулся прихожанином и унес из церкви ювелирные изделия

В Московском районе Петербурга из церкви иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» неизвестный украл ювелирные изделия. Об этом 4 февраля сообщает «Фонтанка».

О краже заявил Завхоз церкви на Цветочной улице, 16. По его словам, вор пришел в храм после службы накануне около половины восьмого вечера. Обойдя все церковные помещения, он забрал все, что могло бы представлять какую-то ценность. Пропажа ювелирных изделий была обнаружена спустя тридцать минут после визита незнакомца.

По камерам удалось выяснить, что к краже причастен мужчина 40-45 лет, в черном пальто и длинными волосами.