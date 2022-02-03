Инспектору ГИБДД, сломавшему руку коллеге, просят домашний арест

В Петербурге инспектору ГИБДД, сломавшему руку девушке-коллеге, следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом 3 февраля сообщает объединенной пресс-служба судов Северной столицы.
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании Колесникову меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ходатайство об избрании Александру Колесникову меры пресечения в виде домашнего ареста зарегистрировал Василеостровский районный суд.
«Обвинение Колесникову предъявлено. Вину он не признает. Следствие просит избрать меру по 1 апреля», — заявили представители суда.