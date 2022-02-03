Станция метро «Садовая» открыта на вход

В Адмиралтейском районе Петербурга, после непродолжительного перерыва в работе, на вход заработала станция метро «Садовая». Об этом 3 февраля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Причиной закрытия станции на вход, стал сломавшийся эскалатор. Специалистам удалось восстановить его работу всего за двадцать минут. В настоящее время вестибюль станции работает в штатном режиме.

Ранее доступ в метрополитен осуществлялся через станции метро «Сенная площадь» и «Спасская».