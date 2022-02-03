На юге Петербурга из-за прорыва трубы под землю провалились автомобили

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел прорыв трубы, в результате которого припаркованные рядом автомобили оказались под землей. Об этом 3 февраля сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Водоканала.

Прорыв произошел у дома №91 по Софийской улице. Прибывшие на место специалисты выявили на трубопроводе дефекты диаметром 200 мм и 300 мм.

В результате аварии перекрыли движение по улице Олеко Дундича от Софийской до Карпатской улицы.

Также накануне прорыв произошел в Кировском районе на улице Козлова. Кипяток разлился от проспекта Ветеранов в сторону улицы Солдата Корзуна. В результате аварии без тепла остались около 20 жилых домов.

Стоило температуре в Петербурге опуститься чуть ниже -4 градусов, и трубы с горячей водой перестали выдерживать. Напомним, губернатор Александр Беглов уверял, что город полностью готов к отопительному сезону.