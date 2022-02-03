В Мурино после ссоры соседей погиб пенсионер

Во Всеволожском районе Ленинградской области пенсионер из-за шума угрожал ружьем своему соседу, но в итоге погиб сам. Об этом 3 февраля сообщает «Фонтанка».

Сообщение о стрельбе в девятиэтажке на Оборонной улице поступило на дежурный пульт полиции накануне около трех часов дня. 29-летний житель дома рассказал правоохранителям, что его 69-летний сосед несколько раз выстрелил в него из ружья, при этом в молодого человека он не попал.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили пенсионера с огнестрельным ранением в грудь в собственной квартире. Мужчина скончался на месте.

Правоохранители нашли два ружья — ИЖ-58 и ИЖ-16, учебную гранату и два просроченных разрешения на владения оружием. Обстоятельства гибели пенсионера устанавливаются.