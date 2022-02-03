Станция метро «Садовая» закрыта на вход из-за сломавшегося эскалатора

В Адмиралтейском районе Петербурга из-за сломавшегося эскалатора закрылась на вход станция метро «Садовая». Об этом 3 февраля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

На месте уже работают специалисты. Работу эскалатора обещают возобновить в кратчайшие сроки. А пока петербуржцев просят пользоваться вестибюлями «Сенной» и «Спасской».

Отмечается, что станцию закрыли на вход в 9:06. На выход вестибюль работает в обычном режиме. Поезда совершают остановку на платформе в оба направления.