На юго-западе Петербурга из-за коммунальной аварии без тепла остались около 20 домов

В Кировском районе Петербурга из-за технологического нарушения на теплосетях без отопления остались около 20 домов. Об этом 3 февраля сообщает «Фонтанка».

Коммунальная авария с разливом горячей воды произошла накануне на улице Козлова. Кипяток разлился от проспекта Ветеранов в сторону улицы Солдата Корзуна.

«После поступившего сообщения специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к ликвидации последствий технологического нарушения на сетях по адресу улица Козлова, 27, обеспечив все необходимые меры безопасности. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка», — привели подробности представители компании.